NewsEvacuation Orders put in place due to several wildfires SHARE ON: Zach Stewart, staff Thursday, Jul. 22nd, 2021 An initial attack crew with the BC Wildfire Service. (Supplied by BC Wildfire Service)UPDATE 2:00 July 22ndAccording to the BC Wildfire Service, the wildfires in the area are continuing to grow.The Octopus Creek wildfire is now sitting at 4,200 hectares in size and the Michaud Creek fire has grown to the size of 4,600 hectares.Crews are still at the scene of the fires trying to contain them.MORE: Wildfires of note (Government of BC)ORIGINAL 10:26 July 22ndThe Regional District of Central Kootenay, with the recommendation from the BC Wildfire Service, has issued multiple Evacuation Alerts and Orders due to the various wildfires burning in the region.Trozzo CreekDue to the Trozzo Creek wildfire, which is burning at 2,635 hectares, an Evacuation Order has been issued for the area from 8210 Highway 6, below Ringrose Creek, south to Christian Creek in the Slocan Valley in Electoral Area H.House NumberStreet NameLocality House NumberStreet NameLocality7611ROOSTER RDPERRY SIDING7760KENNEDY RDPERRY SIDING7602ROOSTER RDPERRY SIDING7721ROOSTER RDPERRY SIDING7618ROOSTER RDPERRY SIDING7703LOYOLA RDPERRY SIDING7610ROOSTER RDPERRY SIDING7476HWY 6PERRY SIDING7624ROOSTER RDPERRY SIDING7779KENNEDY RDPERRY SIDING7549POPOU RDPERRY SIDING7475HWY 6PERRY SIDING7547POPOU RDPERRY SIDING7825POPOU RDPERRY SIDING7630ROOSTER RDPERRY SIDING7765KENNEDY RDPERRY SIDING7637ROOSTER RDPERRY SIDING7835POPOU RDPERRY SIDING7641ROOSTER RDPERRY SIDING7794KENNEDY RDPERRY SIDING7574POPOU RDPERRY SIDING7491ST THOMAS RDPERRY SIDING7640KENNEDY RDPERRY SIDING7464HWY 6PERRY SIDING7570POPOU RDPERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING7582POPOU RDPERRY SIDING7729LOYOLA RDPERRY SIDING7578POPOU RDPERRY SIDING7769KENNEDY RDPERRY SIDING7672ROOSTER RDPERRY SIDING7728KENNEDY RDPERRY SIDING7599POPOU RDPERRY SIDING7459HWY 6PERRY SIDING7546POPOU RDPERRY SIDING7802HWY 6PERRY SIDING7681ROOSTER RDPERRY SIDING7460HWY 6PERRY SIDING7671KENNEDY RDPERRY SIDING7751KENNEDY RDPERRY SIDING7665KENNEDY RDPERRY SIDING7458HWY 6PERRY SIDING7682ROOSTER RDPERRY SIDING7485ST THOMAS RDPERRY SIDING7680KENNEDY RDPERRY SIDING7456HWY 6PERRY SIDING7715HWY 6PERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING7741HWY 6PERRY SIDING7840POPOU RDPERRY SIDING7687ROOSTER RDPERRY SIDING7785KENNEDY RDPERRY SIDING7721HWY 6PERRY SIDING7842POPOU RDPERRY SIDING7727HWY 6PERRY SIDING7466ST THOMAS RDPERRY SIDING7690KENNEDY RDPERRY SIDING7484ST THOMAS RDPERRY SIDING7694ROOSTER RDPERRY SIDING7844POPOU RDPERRY SIDING7538POPOU RDPERRY SIDING7462ST THOMAS RDPERRY SIDING7698KENNEDY RDPERRY SIDING7440HWY 6PERRY SIDING7751HANSEN RDPERRY SIDING7445HWY 6PERRY SIDING7733HWY 6PERRY SIDING7450ST THOMAS RDPERRY SIDING7536POPOU RDPERRY SIDING7783KENNEDY RDPERRY SIDING7740HWY 6PERRY SIDING7850POPOU RDPERRY SIDING7770HANSEN RDPERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING7710KENNEDY RDPERRY SIDING7803LEMON CK RDPERRY SIDING7756HWY 6PERRY SIDING7469ST THOMAS RDPERRY SIDING7773HANSEN RDPERRY SIDING7467ST THOMAS RDPERRY SIDING7487HWY 6PERRY SIDING7810LEMON CK RDPERRY SIDING7776HANSEN RDPERRY SIDING7437HWY 6PERRY SIDING7721LOYOLA RDPERRY SIDING7463ST THOMAS RDPERRY SIDING7441HWY 6PERRY SIDING7160GRAHAM RDPERRY SIDING7432HWY 6PERRY SIDING8044LINDSAY RDSLOCAN7427HWY 6PERRY SIDING8050LINDSAY RDSLOCAN7410HWY 6PERRY SIDING8031LINDSAY RDSLOCAN7415HWY 6PERRY SIDING7177HWY 67372JMAEFF RDPERRY SIDING8054LINDSAY RDSLOCAN7409HWY 6PERRY SIDING8064HWY 6SLOCAN7405HWY 6PERRY SIDING8074HWY 6SLOCAN7388HWY 6PERRY SIDING7173HWY 6PERRY SIDING7366JMAEFF RDPERRY SIDING7152HWY 6PERRY SIDING7351JMAEFF RDPERRY SIDING8085HWY 6SLOCAN7882MON AMIE RDSLOCAN8087LINDSAY RDSLOCAN7892MON AMIE RDSLOCAN8098HWY 6SLOCAN7382HWY 6PERRY SIDING8081LINDSAY RDSLOCAN7872MON AMIE RDSLOCAN7140GRAHAM RDPERRY SIDING7861MON AMIE RDSLOCAN7112PERRY’S BACK RDPERRY SIDING7981MON AMIE RDSLOCAN7136GRAHAM RDPERRY SIDING7983MON AMIE RDSLOCAN7154GRAHAM RDPERRY SIDING7862MON AMIE RDSLOCAN7150GRAHAM RDPERRY SIDING7350HWY 6PERRY SIDING7103GRAHAM RDPERRY SIDING7993MON AMIE RDSLOCAN7148GRAHAM RDPERRY SIDING7989MON AMIE RDSLOCAN7041PERRY’S VLG RDPERRY SIDING7995MON AMIE RDSLOCAN7046PERRY’S VLG RDPERRY SIDING7928LEMON CK RDPERRY SIDING7051PERRY’S VLG RDPERRY SIDING7322HWY 6PERRY SIDING7064HWY 6PERRY SIDING7277GUSTAFSON RDPERRY SIDING7060HWY 6PERRY SIDING7269GUSTAFSON RDPERRY SIDING7040PERRY’S VLG RDPERRY SIDING7274GUSTAFSON RDPERRY SIDING7048HWY 6PERRY SIDING7267GUSTAFSON RDPERRY SIDING8151HWY 6SLOCAN7263GUSTAFSON RDPERRY SIDING8140HWY 6SLOCAN7270GUSTAFSON RDPERRY SIDING8150HWY 6SLOCAN7261HARASEMOV RDPERRY SIDING7020PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING7262GUSTAFSON RDPERRY SIDING8155HWY 6SLOCAN7241HARASEMOV RDPERRY SIDING7029HWY 6PERRY SIDING7242GUSTAFSON RDPERRY SIDING7010PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING8043HWY 6SLOCAN7030PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING7196GRAHAM RDPERRY SIDING7050BENTLEY RDPERRY SIDING8047HWY 6SLOCAN8156HWY 6SLOCAN8046HWY 6SLOCAN7021PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING7184GRAHAM RDPERRY SIDING7065BENTLEY RDPERRY SIDING7174GRAHAM RDPERRY SIDING7055BENTLEY RDPERRY SIDING8050HWY 6SLOCAN8169HWY 6SLOCAN8020LINDSAY RDSLOCAN8197HWY 6SLOCAN8026LINDSAY RDSLOCAN8210HWY 6SLOCAN “Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Castlegar and District Recreation Centre, 2101 6th Avenue, Castlegar, BC.”Michaud CreekDue to the Michaud Creek wildfire, which is burning at 2,670 hectares, an Evacuation Order has been issued for the Electoral Area K to include the communities of Edgewood and Needles north to Whatshan Lake for a total of 356 properties.710ARMSTRONG RD710 ARMSTRONG RD715ARMSTRONG RD715 ARMSTRONG RD720ARMSTRONG RD720 ARMSTRONG RD125BARNES CK RD125 BARNES CK RD201BARNES CREEK FSR201 BARNES CREEK FSR299BARNES CREEK FSR299 BARNES CREEK FSR320BARNES CREEK FSR320 BARNES CREEK FSR321BARNES CREEK FSR321 BARNES CREEK FSR326BARNES CREEK FSR326 BARNES CREEK FSR337BARNES CREEK FSR337 BARNES CREEK FSR353BARNES CREEK FSR353 BARNES CREEK FSR361BARNES CREEK FSR361 BARNES CREEK FSR250BENCH CREEK FSR250 BENCH CREEK FSR222BIRCH DR222 BIRCH DR225BIRCH DR225 BIRCH DR228BIRCH DR228 BIRCH DR230BIRCH DR230 BIRCH DR231BIRCH DR231 BIRCH DR140CALDER RD140 CALDER RD141CALDER RD141 CALDER RD201CALDER RD201 CALDER RD9700CALDER RD9700 CALDER RD102CEMETERY RD102 CEMETERY RD119CEMETERY RD119 CEMETERY RD129CEMETERY RD129 CEMETERY RD202CEMETERY RD202 CEMETERY RD219CEMETERY RD219 CEMETERY RD225CEMETERY RD225 CEMETERY RD229CEMETERY RD229 CEMETERY RD230CEMETERY RD230 CEMETERY RD230CEMETERY RD230 CEMETERY RD233CEMETERY RD233 CEMETERY RD1090COATES RD1090 COATES RD1104COATES RD1104 COATES RD604DORITY RD604 DORITY RD618DORITY RD618 DORITY RD621DORITY RD621 DORITY RD623DORITY RD623 DORITY RD634DORITY RD634 DORITY RD705DORITY RD705 DORITY RD714DORITY RD714 DORITY RD725DORITY RD725 DORITY RD841DORITY RD841 DORITY RD903DORITY RD903 DORITY RD306EAGLE CRES306 EAGLE CRES307EAGLE CRES307 EAGLE CRES317EAGLE CRES317 EAGLE CRES319EAGLE CRES319 EAGLE CRES320EAGLE CRES320 EAGLE CRES323EAGLE CRES323 EAGLE CRES326EAGLE CRES326 EAGLE CRES331EAGLE CRES331 EAGLE CRES337EAGLE CRES337 EAGLE CRES341EAGLE CRES341 EAGLE CRES345EAGLE CRES345 EAGLE CRES346EAGLE CRES346 EAGLE CRES349EAGLE CRES349 EAGLE CRES319AEAGLE CRES319A EAGLE CRES401FERRET RD401 FERRET RD405FERRET RD405 FERRET RD425FERRET RD425 FERRET RD544FERRET RD544 FERRET RD552FERRET RD552 FERRET RD556FERRET RD556 FERRET RD610FERRET RD610 FERRET RD809FERRET RD809 FERRET RD859FERRET RD859 FERRET RD206GRANBY DR206 GRANBY DR209GRANBY DR209 GRANBY DR210GRANBY DR210 GRANBY DR214GRANBY DR214 GRANBY DR216GRANBY DR216 GRANBY DR217GRANBY DR217 GRANBY DR218GRANBY DR218 GRANBY DR221GRANBY DR221 GRANBY DR225GRANBY DR225 GRANBY DR233GRANBY DR233 GRANBY DR234GRANBY DR234 GRANBY DR106HELMER RD106 HELMER RD115HELMER RD115 HELMER RD133HELMER RD133 HELMER RD144HELMER RD144 HELMER RD9062HIGHWAY 69062 HIGHWAY 6452HOPP RD452 HOPP RD455HOPP RD455 HOPP RD602HUG RD602 HUG RD702HUG RD702 HUG RD712HUG RD712 HUG RD805HUG RD805 HUG RD901HUG RD901 HUG RD8855HWY 68855 HWY 68873HWY 68873 HWY 68929HWY 68929 HWY 68943HWY 68943 HWY 68990HWY 68990 HWY 68996HWY 68996 HWY 68997HWY 68997 HWY 68999HWY 68999 HWY 69006HWY 69006 HWY 69015HWY 69015 HWY 69018HWY 69018 HWY 69024HWY 69024 HWY 69025HWY 69025 HWY 69037HWY 69037 HWY 69048HWY 69048 HWY 69052HWY 69052 HWY 69065HWY 69065 HWY 69073HWY 69073 HWY 69080HWY 69080 HWY 69140HWY 69140 HWY 69274HWY 69274 HWY 69300HWY 69300 HWY 69310HWY 69310 HWY 69328HWY 69328 HWY 69344HWY 69344 HWY 69407HWY 69407 HWY 69435HWY 69435 HWY 69438HWY 69438 HWY 69475HWY 69475 HWY 69490HWY 69490 HWY 69525HWY 69525 HWY 69540HWY 69540 HWY 69654HWY 69654 HWY 69663HWY 69663 HWY 69670HWY 69670 HWY 69755HWY 69755 HWY 69865HWY 69865 HWY 69975HWY 69975 HWY 69987HWY 69987 HWY 610015HWY 610015 HWY 610016HWY 610016 HWY 610017HWY 610017 HWY 610019HWY 610019 HWY 610020HWY 610020 HWY 610023HWY 610023 HWY 610025HWY 610025 HWY 610029HWY 610029 HWY 610034HWY 610034 HWY 610056HWY 610056 HWY 610061HWY 610061 HWY 610100HWY 610100 HWY 612212HWY 612212 HWY 6351INONOAKLIN VLY RD351 INONOAKLIN VLY RD909INONOAKLIN VLY RD909 INONOAKLIN VLY RD913INONOAKLIN VLY RD913 INONOAKLIN VLY RD1048INONOAKLIN VLY RD1048 INONOAKLIN VLY RD1105INONOAKLIN VLY RD1105 INONOAKLIN VLY RD1106INONOAKLIN VLY RD1106 INONOAKLIN VLY RD1112INONOAKLIN VLY RD1112 INONOAKLIN VLY RD1176INONOAKLIN VLY RD1176 INONOAKLIN VLY RD1196INONOAKLIN VLY RD1196 INONOAKLIN VLY RD1210INONOAKLIN VLY RD1210 INONOAKLIN VLY RD1276INONOAKLIN VLY RD1276 INONOAKLIN VLY RD1290INONOAKLIN VLY RD1290 INONOAKLIN VLY RD1302INONOAKLIN VLY RD1302 INONOAKLIN VLY RD1311INONOAKLIN VLY RD1311 INONOAKLIN VLY RD1318INONOAKLIN VLY RD1318 INONOAKLIN VLY RD1334INONOAKLIN VLY RD1334 INONOAKLIN VLY RD1350INONOAKLIN VLY RD1350 INONOAKLIN VLY RD1380INONOAKLIN VLY RD1380 INONOAKLIN VLY RD1402INONOAKLIN VLY RD1402 INONOAKLIN VLY RD1404INONOAKLIN VLY RD1404 INONOAKLIN VLY RD1420INONOAKLIN VLY RD1420 INONOAKLIN VLY RD1438INONOAKLIN VLY RD1438 INONOAKLIN VLY RD1462INONOAKLIN VLY RD1462 INONOAKLIN VLY RD1474INONOAKLIN VLY RD1474 INONOAKLIN VLY RD1482INONOAKLIN VLY RD1482 INONOAKLIN VLY RD1502INONOAKLIN VLY RD1502 INONOAKLIN VLY RD1505INONOAKLIN VLY RD1505 INONOAKLIN VLY RD1512INONOAKLIN VLY RD1512 INONOAKLIN VLY RD1598INONOAKLIN VLY RD1598 INONOAKLIN VLY RD1606INONOAKLIN VLY RD1606 INONOAKLIN VLY RD1610INONOAKLIN VLY RD1610 INONOAKLIN VLY RD1625INONOAKLIN VLY RD1625 INONOAKLIN VLY RD1643INONOAKLIN VLY RD1643 INONOAKLIN VLY RD1651INONOAKLIN VLY RD1651 INONOAKLIN VLY RD1664INONOAKLIN VLY RD1664 INONOAKLIN VLY RD1671INONOAKLIN VLY RD1671 INONOAKLIN VLY RD1674INONOAKLIN VLY RD1674 INONOAKLIN VLY RD1695INONOAKLIN VLY RD1695 INONOAKLIN VLY RD225JORDAN RD225 JORDAN RD305JORDAN RD305 JORDAN RD455JORDAN RD455 JORDAN RD204KILARNEY CRES204 KILARNEY CRES206KILARNEY CRES206 KILARNEY CRES208KILARNEY CRES208 KILARNEY CRES209KILARNEY CRES209 KILARNEY CRES212KILARNEY CRES212 KILARNEY CRES213KILARNEY CRES213 KILARNEY CRES217KILARNEY CRES217 KILARNEY CRES219KILARNEY CRES219 KILARNEY CRES221KILARNEY CRES221 KILARNEY CRES223KILARNEY CRES223 KILARNEY CRES224KILARNEY CRES224 KILARNEY CRES227KILARNEY CRES227 KILARNEY CRES231KILARNEY CRES231 KILARNEY CRES235KILARNEY CRES235 KILARNEY CRES236KILARNEY CRES236 KILARNEY CRES239KILARNEY CRES239 KILARNEY CRES240KILARNEY CRES240 KILARNEY CRES243KILARNEY CRES243 KILARNEY CRES301KILARNEY CRES301 KILARNEY CRES307KILARNEY CRES307 KILARNEY CRES309KILARNEY CRES309 KILARNEY CRES319KILARNEY CRES319 KILARNEY CRES323KILARNEY CRES323 KILARNEY CRES327KILARNEY CRES327 KILARNEY CRES331KILARNEY CRES331 KILARNEY CRES338KILARNEY CRES338 KILARNEY CRES409KILARNEY CRES409 KILARNEY CRES411KILARNEY CRES411 KILARNEY CRES413KILARNEY CRES413 KILARNEY CRES418KILARNEY CRES418 KILARNEY CRES426KILARNEY CRES426 KILARNEY CRES431KILARNEY CRES431 KILARNEY CRES431L INONOAKLIN N ARM431 L INONOAKLIN N ARM451L INONOAKLIN N ARM451 L INONOAKLIN N ARM510L INONOAKLIN N ARM510 L INONOAKLIN N ARM103LAKESHORE AVE103 LAKESHORE AVE109LAKESHORE AVE109 LAKESHORE AVE113LAKESHORE AVE113 LAKESHORE AVE123LAKESHORE AVE123 LAKESHORE AVE211LAKESHORE AVE211 LAKESHORE AVE213LAKESHORE AVE213 LAKESHORE AVE217LAKESHORE AVE217 LAKESHORE AVE218LAKESHORE AVE218 LAKESHORE AVE229LAKESHORE AVE229 LAKESHORE AVE109LANGILLE RD109 LANGILLE RD224LANGILLE RD224 LANGILLE RD225LANGILLE RD225 LANGILLE RD301LANGILLE RD301 LANGILLE RD307LANGILLE RD307 LANGILLE RD325LANGILLE RD325 LANGILLE RD331LANGILLE RD331 LANGILLE RD112LWR INONOAKLIN RD112 LWR INONOAKLIN RD115LWR INONOAKLIN RD115 LWR INONOAKLIN RD120LWR INONOAKLIN RD120 LWR INONOAKLIN RD280LWR INONOAKLIN RD280 LWR INONOAKLIN RD306LWR INONOAKLIN RD306 LWR INONOAKLIN RD350LWR INONOAKLIN RD350 LWR INONOAKLIN RD620LWR INONOAKLIN RD620 LWR INONOAKLIN RD682LWR INONOAKLIN RD682 LWR INONOAKLIN RD750LWR INONOAKLIN RD750 LWR INONOAKLIN RD766LWR INONOAKLIN RD766 LWR INONOAKLIN RD782LWR INONOAKLIN RD782 LWR INONOAKLIN RD790LWR INONOAKLIN RD790 LWR INONOAKLIN RD803LWR INONOAKLIN RD803 LWR INONOAKLIN RD848LWR INONOAKLIN RD848 LWR INONOAKLIN RD854LWR INONOAKLIN RD854 LWR INONOAKLIN RD860LWR INONOAKLIN RD860 LWR INONOAKLIN RD870LWR INONOAKLIN RD870 LWR INONOAKLIN RD1010LWR INONOAKLIN RD1010 LWR INONOAKLIN RD1020LWR INONOAKLIN RD1020 LWR INONOAKLIN RD1030LWR INONOAKLIN RD1030 LWR INONOAKLIN RD1065LWR INONOAKLIN RD1065 LWR INONOAKLIN RD1066LWR INONOAKLIN RD1066 LWR INONOAKLIN RD1140LWR INONOAKLIN RD1140 LWR INONOAKLIN RD1215LWR INONOAKLIN RD1215 LWR INONOAKLIN RD820MCFARLANE RD820 MCFARLANE RD824MCFARLANE RD824 MCFARLANE RD846MCFARLANE RD846 MCFARLANE RD849MCFARLANE RD849 MCFARLANE RD1003MCFARLANE RD1003 MCFARLANE RD1050MCFARLANE RD1050 MCFARLANE RD710MCKILLOP RD710 MCKILLOP RD715MCKILLOP RD715 MCKILLOP RD720MCKILLOP RD720 MCKILLOP RD224MONASHEE AVE224 MONASHEE AVE234MONASHEE AVE234 MONASHEE AVE245MONASHEE AVE245 MONASHEE AVE302MONASHEE AVE302 MONASHEE AVE308MONASHEE AVE308 MONASHEE AVE315MONASHEE AVE315 MONASHEE AVE320MONASHEE AVE320 MONASHEE AVE321MONASHEE AVE321 MONASHEE AVE322MONASHEE AVE322 MONASHEE AVE328MONASHEE AVE328 MONASHEE AVE333MONASHEE AVE333 MONASHEE AVE405MONASHEE AVE405 MONASHEE AVE409MONASHEE AVE409 MONASHEE AVE410MONASHEE AVE410 MONASHEE AVE417MONASHEE AVE417 MONASHEE AVE430NEEDLES NORTH RD430 NEEDLES NORTH RD460NEEDLES NORTH RD460 NEEDLES NORTH RD470NEEDLES NORTH RD470 NEEDLES NORTH RD520NEEDLES NORTH RD520 NEEDLES NORTH RD530NEEDLES NORTH RD530 NEEDLES NORTH RD550NEEDLES NORTH RD550 NEEDLES NORTH RD648NEEDLES NORTH RD648 NEEDLES NORTH RD700NEEDLES NORTH RD700 NEEDLES NORTH RD760NEEDLES NORTH RD760 NEEDLES NORTH RD774NEEDLES NORTH RD774 NEEDLES NORTH RD792NEEDLES NORTH RD792 NEEDLES NORTH RD107ROBINSON RD107 ROBINSON RD110ROBINSON RD110 ROBINSON RD220ROBINSON RD220 ROBINSON RD229ROBINSON RD229 ROBINSON RD270ROBINSON RD270 ROBINSON RD330ROBINSON RD330 ROBINSON RD441ROBINSON RD441 ROBINSON RD449ROBINSON RD449 ROBINSON RD455ROBINSON RD455 ROBINSON RD505ROBINSON RD505 ROBINSON RD600ROBINSON RD600 ROBINSON RD603ROBINSON RD603 ROBINSON RD604ROBINSON RD604 ROBINSON RD640ROBINSON RD640 ROBINSON RD651ROBINSON RD651 ROBINSON RD653ROBINSON RD653 ROBINSON RD729ROBINSON RD729 ROBINSON RD750ROBINSON RD750 ROBINSON RD110SELKIRK VIEW RD110 SELKIRK VIEW RD120SELKIRK VIEW RD120 SELKIRK VIEW RD140SELKIRK VIEW RD140 SELKIRK VIEW RD160SELKIRK VIEW RD160 SELKIRK VIEW RD180SELKIRK VIEW RD180 SELKIRK VIEW RD110TOWNSITE RD110 TOWNSITE RD216TOWNSITE RD216 TOWNSITE RD245TOWNSITE RD245 TOWNSITE RD314TOWNSITE RD314 TOWNSITE RD335TOWNSITE RD335 TOWNSITE RD336TOWNSITE RD336 TOWNSITE RD401TOWNSITE RD401 TOWNSITE RD401TOWNSITE RD401 TOWNSITE RD1005TOWNSITE RD1005 TOWNSITE RD1009TOWNSITE RD1009 TOWNSITE RD1026TOWNSITE RD1026 TOWNSITE RD645WHATSHAN FSR645 WHATSHAN FSR1058WHATSHAN FSR1058 WHATSHAN FSR1076WHATSHAN FSR1076 WHATSHAN FSR1102WHATSHAN FSR1102 WHATSHAN FSR1140WHATSHAN FSR1140 WHATSHAN FSR1151WHATSHAN FSR1151 WHATSHAN FSR610WHATSHAN LK RD610 WHATSHAN LK RD620WHATSHAN LK RD620 WHATSHAN LK RD632WHATSHAN LK RD632 WHATSHAN LK RD644WHATSHAN LK RD644 WHATSHAN LK RD652WHATSHAN LK RD652 WHATSHAN LK RD710WHATSHAN LK RD710 WHATSHAN LK RD796WHATSHAN LK RD796 WHATSHAN LK RD173WHATSHAN SETTLEMENT RD173 WHATSHAN SETTLEMENT RD181WHATSHAN SETTLEMENT RD181 WHATSHAN SETTLEMENT RD185WHATSHAN SETTLEMENT RD185 WHATSHAN SETTLEMENT RD191WHATSHAN SETTLEMENT RD191 WHATSHAN SETTLEMENT RD195WHATSHAN SETTLEMENT RD195 WHATSHAN SETTLEMENT RD209WHATSHAN SETTLEMENT RD209 WHATSHAN SETTLEMENT RD216WHATSHAN SETTLEMENT RD216 WHATSHAN SETTLEMENT RD280WHATSHAN SETTLEMENT RD280 WHATSHAN SETTLEMENT RD775WORTHINGTON CREEK FSR775 WORTHINGTON CREEK FSR“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Kelowna Community Church, 1480 Sutherland Ave, Kelowna BC and register with ESS.”Octopus CreekDue to the Octopus Creek wildfire, which is burning at 3,192 hectares, an Evacuation Order has been issued in Electoral Area K to include the area from the transmission lines on Applegrove Road south to the existing order boundary, south side of Taite Creek including the Taite Creek recreation site, and for the community of Fauquier, north to Grassy Point.220 APPLEGROVE RD301 SPRUCE ST240 APPLEGROVE RD302 SPRUCE ST348 APPLEGROVE RD304 SPRUCE ST430 APPLEGROVE RD305 SPRUCE ST504 APPLEGROVE RD306 SPRUCE ST604 APPLEGROVE RD308 SPRUCE ST612 APPLEGROVE RD308 SPRUCE ST620 APPLEGROVE RD310 SPRUCE ST685 APPLEGROVE RD311 SPRUCE ST780 APPLEGROVE RD312 SPRUCE ST784 APPLEGROVE RD313 SPRUCE ST802 APPLEGROVE RD314 SPRUCE ST920 APPLEGROVE RD316 SPRUCE ST1210 APPLEGROVE RD317 SPRUCE ST1320 APPLEGROVE RD318 SPRUCE ST1500 APPLEGROVE RD320 SPRUCE ST1530 APPLEGROVE RD322 SPRUCE ST1710 APPLEGROVE RD324 SPRUCE ST7739 BRYDGES RD325 SPRUCE ST7796 BRYDGES RD326 SPRUCE ST7802 BRYDGES RD327 SPRUCE ST7803 BRYDGES RD329 SPRUCE ST7810 BRYDGES RD331 SPRUCE ST7810 BRYDGES RD333 SPRUCE ST7833 BRYDGES RD335 SPRUCE ST107 ELM ST344 SPRUCE ST110 ELM ST345 SPRUCE ST113 ELM ST347 SPRUCE ST119 ELM ST351 SPRUCE ST115 FAUQUIER LOWER RD302A SPRUCE ST130 FAUQUIER LOWER RD7818 STARLITE RD130 FAUQUIER LOWER RD7826 STARLITE RD130 FAUQUIER LOWER RD7834 STARLITE RD130 FAUQUIER LOWER RD7844 STARLITE RD130 FAUQUIER LOWER RD7845 STARLITE RD130 FAUQUIER LOWER RD7925 STARLITE RD205 FAUQUIER LOWER RD7950 STARLITE RD213 FAUQUIER LOWER RD7990 STARLITE RD217 FAUQUIER LOWER RD7715 STEWART RD218 FAUQUIER LOWER RD7725 STEWART RD7614 HWY 67735 STEWART RD7615 HWY 67749 STEWART RD7616 HWY 6401 WILLOW ST7630 HWY 6413 WILLOW ST7638 HWY 6505 WILLOW ST7644 HWY 6509 WILLOW ST7660 HWY 6511 WILLOW ST7670 HWY 6512 WILLOW ST7703 HWY 6513 WILLOW ST7759 HWY 6516 WILLOW ST7762 HWY 6518 WILLOW ST7767 HWY 6519 WILLOW ST7786 HWY 6520 WILLOW ST7812 HWY 6526 WILLOW ST7830 HWY 6531 WILLOW ST7867 HWY 6541 WILLOW ST7880 HWY 6544 WILLOW ST7911 HWY 6546 WILLOW ST7954 HWY 6548 WILLOW ST7955 HWY 6551 WILLOW ST7980 HWY 6552 WILLOW ST8034 HWY 6556 WILLOW ST201 MAPLE ST561 WILLOW ST202 MAPLE ST562 WILLOW ST203 MAPLE ST564 WILLOW ST204 MAPLE ST576 WILLOW ST205 MAPLE ST609 WILLOW ST206 MAPLE ST101 OAK ST207 MAPLE ST117 OAK ST208 MAPLE ST119 OAK ST209 MAPLE ST121 OAK ST210 MAPLE ST127 OAK ST212 MAPLE ST129 OAK ST213 MAPLE ST131 OAK ST214 MAPLE ST135 OAK ST215 MAPLE ST139 OAK ST216 MAPLE ST7705 OMEN RD217 MAPLE ST7844 RODER RD218 MAPLE ST7853 RODER RD219 MAPLE ST7860 RODER RD220 MAPLE ST7868 RODER RD221 MAPLE ST7875 RODER RD223 MAPLE ST7879 RODER RD224 MAPLE ST225 MAPLE ST“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately and report to the Nakusp & District Sports Complex (200 8th Ave NW, Nakusp, BC) or register online with Emergency Support Services (ESS),” said the RDCK.Renata CreekDue to the Renata Creek wildfire, which is burning at 2,196 hectares, an Evacuation Alert has been issued for the community of Renata and any other dwellings within the Evacuation Area perimeter, on the east shore of Lower Arrow Lake in Electoral Area J.“At this time residents or visitors within the area are not required to evacuate, however, the RDCK advises people to remain vigilant and be prepared to leave the area at a moment’s notice,” said the RDCK.