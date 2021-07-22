UPDATE 2:00 July 22nd

According to the BC Wildfire Service, the wildfires in the area are continuing to grow.

The Octopus Creek wildfire is now sitting at 4,200 hectares in size and the Michaud Creek fire has grown to the size of 4,600 hectares.

Crews are still at the scene of the fires trying to contain them.

MORE: Wildfires of note (Government of BC)

ORIGINAL 10:26 July 22nd

The Regional District of Central Kootenay, with the recommendation from the BC Wildfire Service, has issued multiple Evacuation Alerts and Orders due to the various wildfires burning in the region.

Trozzo Creek

Due to the Trozzo Creek wildfire, which is burning at 2,635 hectares, an Evacuation Order has been issued for the area from 8210 Highway 6, below Ringrose Creek, south to Christian Creek in the Slocan Valley in Electoral Area H.

House NumberStreet NameLocality House NumberStreet NameLocality
7611ROOSTER RDPERRY SIDING7760KENNEDY RDPERRY SIDING
7602ROOSTER RDPERRY SIDING7721ROOSTER RDPERRY SIDING
7618ROOSTER RDPERRY SIDING7703LOYOLA RDPERRY SIDING
7610ROOSTER RDPERRY SIDING7476HWY 6PERRY SIDING
7624ROOSTER RDPERRY SIDING7779KENNEDY RDPERRY SIDING
7549POPOU RDPERRY SIDING7475HWY 6PERRY SIDING
7547POPOU RDPERRY SIDING7825POPOU RDPERRY SIDING
7630ROOSTER RDPERRY SIDING7765KENNEDY RDPERRY SIDING
7637ROOSTER RDPERRY SIDING7835POPOU RDPERRY SIDING
7641ROOSTER RDPERRY SIDING7794KENNEDY RDPERRY SIDING
7574POPOU RDPERRY SIDING7491ST THOMAS RDPERRY SIDING
7640KENNEDY RDPERRY SIDING7464HWY 6PERRY SIDING
7570POPOU RDPERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING
7582POPOU RDPERRY SIDING7729LOYOLA RDPERRY SIDING
7578POPOU RDPERRY SIDING7769KENNEDY RDPERRY SIDING
7672ROOSTER RDPERRY SIDING7728KENNEDY RDPERRY SIDING
7599POPOU RDPERRY SIDING7459HWY 6PERRY SIDING
7546POPOU RDPERRY SIDING7802HWY 6PERRY SIDING
7681ROOSTER RDPERRY SIDING7460HWY 6PERRY SIDING
7671KENNEDY RDPERRY SIDING7751KENNEDY RDPERRY SIDING
7665KENNEDY RDPERRY SIDING7458HWY 6PERRY SIDING
7682ROOSTER RDPERRY SIDING7485ST THOMAS RDPERRY SIDING
7680KENNEDY RDPERRY SIDING7456HWY 6PERRY SIDING
7715HWY 6PERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING
7741HWY 6PERRY SIDING7840POPOU RDPERRY SIDING
7687ROOSTER RDPERRY SIDING7785KENNEDY RDPERRY SIDING
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7727HWY 6PERRY SIDING7466ST THOMAS RDPERRY SIDING
7690KENNEDY RDPERRY SIDING7484ST THOMAS RDPERRY SIDING
7694ROOSTER RDPERRY SIDING7844POPOU RDPERRY SIDING
7538POPOU RDPERRY SIDING7462ST THOMAS RDPERRY SIDING
7698KENNEDY RDPERRY SIDING7440HWY 6PERRY SIDING
7751HANSEN RDPERRY SIDING7445HWY 6PERRY SIDING
7733HWY 6PERRY SIDING7450ST THOMAS RDPERRY SIDING
7536POPOU RDPERRY SIDING7783KENNEDY RDPERRY SIDING
7740HWY 6PERRY SIDING7850POPOU RDPERRY SIDING
7770HANSEN RDPERRY SIDING7787KENNEDY RDPERRY SIDING
7710KENNEDY RDPERRY SIDING7803LEMON CK RDPERRY SIDING
7756HWY 6PERRY SIDING7469ST THOMAS RDPERRY SIDING
7773HANSEN RDPERRY SIDING7467ST THOMAS RDPERRY SIDING
7487HWY 6PERRY SIDING7810LEMON CK RDPERRY SIDING
7776HANSEN RDPERRY SIDING7437HWY 6PERRY SIDING
7721LOYOLA RDPERRY SIDING7463ST THOMAS RDPERRY SIDING
7441HWY 6PERRY SIDING7160GRAHAM RDPERRY SIDING
7432HWY 6PERRY SIDING8044LINDSAY RDSLOCAN
7427HWY 6PERRY SIDING8050LINDSAY RDSLOCAN
7410HWY 6PERRY SIDING8031LINDSAY RDSLOCAN
7415HWY 6PERRY SIDING7177HWY 6
7372JMAEFF RDPERRY SIDING8054LINDSAY RDSLOCAN
7409HWY 6PERRY SIDING8064HWY 6SLOCAN
7405HWY 6PERRY SIDING8074HWY 6SLOCAN
7388HWY 6PERRY SIDING7173HWY 6PERRY SIDING
7366JMAEFF RDPERRY SIDING7152HWY 6PERRY SIDING
7351JMAEFF RDPERRY SIDING8085HWY 6SLOCAN
7882MON AMIE RDSLOCAN8087LINDSAY RDSLOCAN
7892MON AMIE RDSLOCAN8098HWY 6SLOCAN
7382HWY 6PERRY SIDING8081LINDSAY RDSLOCAN
7872MON AMIE RDSLOCAN7140GRAHAM RDPERRY SIDING
7861MON AMIE RDSLOCAN7112PERRY’S BACK RDPERRY SIDING
7981MON AMIE RDSLOCAN7136GRAHAM RDPERRY SIDING
7983MON AMIE RDSLOCAN7154GRAHAM RDPERRY SIDING
7862MON AMIE RDSLOCAN7150GRAHAM RDPERRY SIDING
7350HWY 6PERRY SIDING7103GRAHAM RDPERRY SIDING
7993MON AMIE RDSLOCAN7148GRAHAM RDPERRY SIDING
7989MON AMIE RDSLOCAN7041PERRY’S VLG RDPERRY SIDING
7995MON AMIE RDSLOCAN7046PERRY’S VLG RDPERRY SIDING
7928LEMON CK RDPERRY SIDING7051PERRY’S VLG RDPERRY SIDING
7322HWY 6PERRY SIDING7064HWY 6PERRY SIDING
7277GUSTAFSON RDPERRY SIDING7060HWY 6PERRY SIDING
7269GUSTAFSON RDPERRY SIDING7040PERRY’S VLG RDPERRY SIDING
7274GUSTAFSON RDPERRY SIDING7048HWY 6PERRY SIDING
7267GUSTAFSON RDPERRY SIDING8151HWY 6SLOCAN
7263GUSTAFSON RDPERRY SIDING8140HWY 6SLOCAN
7270GUSTAFSON RDPERRY SIDING8150HWY 6SLOCAN
7261HARASEMOV RDPERRY SIDING7020PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING
7262GUSTAFSON RDPERRY SIDING8155HWY 6SLOCAN
7241HARASEMOV RDPERRY SIDING7029HWY 6PERRY SIDING
7242GUSTAFSON RDPERRY SIDING7010PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING
8043HWY 6SLOCAN7030PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING
7196GRAHAM RDPERRY SIDING7050BENTLEY RDPERRY SIDING
8047HWY 6SLOCAN8156HWY 6SLOCAN
8046HWY 6SLOCAN7021PERRYS CEMETERY RDPERRY SIDING
7184GRAHAM RDPERRY SIDING7065BENTLEY RDPERRY SIDING
7174GRAHAM RDPERRY SIDING7055BENTLEY RDPERRY SIDING
8050HWY 6SLOCAN8169HWY 6SLOCAN
8020LINDSAY RDSLOCAN8197HWY 6SLOCAN
8026LINDSAY RDSLOCAN8210HWY 6SLOCAN

 

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Castlegar and District Recreation Centre, 2101 6th Avenue, Castlegar, BC.”

Michaud Creek

Due to the Michaud Creek wildfire, which is burning at 2,670 hectares, an Evacuation Order has been issued for the Electoral Area K to include the communities of Edgewood and Needles north to Whatshan Lake for a total of 356 properties.

710ARMSTRONG RD710 ARMSTRONG RD
715ARMSTRONG RD715 ARMSTRONG RD
720ARMSTRONG RD720 ARMSTRONG RD
125BARNES CK RD125 BARNES CK RD
201BARNES CREEK FSR201 BARNES CREEK FSR
299BARNES CREEK FSR299 BARNES CREEK FSR
320BARNES CREEK FSR320 BARNES CREEK FSR
321BARNES CREEK FSR321 BARNES CREEK FSR
326BARNES CREEK FSR326 BARNES CREEK FSR
337BARNES CREEK FSR337 BARNES CREEK FSR
353BARNES CREEK FSR353 BARNES CREEK FSR
361BARNES CREEK FSR361 BARNES CREEK FSR
250BENCH CREEK FSR250 BENCH CREEK FSR
222BIRCH DR222 BIRCH DR
225BIRCH DR225 BIRCH DR
228BIRCH DR228 BIRCH DR
230BIRCH DR230 BIRCH DR
231BIRCH DR231 BIRCH DR
140CALDER RD140 CALDER RD
141CALDER RD141 CALDER RD
201CALDER RD201 CALDER RD
9700CALDER RD9700 CALDER RD
102CEMETERY RD102 CEMETERY RD
119CEMETERY RD119 CEMETERY RD
129CEMETERY RD129 CEMETERY RD
202CEMETERY RD202 CEMETERY RD
219CEMETERY RD219 CEMETERY RD
225CEMETERY RD225 CEMETERY RD
229CEMETERY RD229 CEMETERY RD
230CEMETERY RD230 CEMETERY RD
230CEMETERY RD230 CEMETERY RD
233CEMETERY RD233 CEMETERY RD
1090COATES RD1090 COATES RD
1104COATES RD1104 COATES RD
604DORITY RD604 DORITY RD
618DORITY RD618 DORITY RD
621DORITY RD621 DORITY RD
623DORITY RD623 DORITY RD
634DORITY RD634 DORITY RD
705DORITY RD705 DORITY RD
714DORITY RD714 DORITY RD
725DORITY RD725 DORITY RD
841DORITY RD841 DORITY RD
903DORITY RD903 DORITY RD
306EAGLE CRES306 EAGLE CRES
307EAGLE CRES307 EAGLE CRES
317EAGLE CRES317 EAGLE CRES
319EAGLE CRES319 EAGLE CRES
320EAGLE CRES320 EAGLE CRES
323EAGLE CRES323 EAGLE CRES
326EAGLE CRES326 EAGLE CRES
331EAGLE CRES331 EAGLE CRES
337EAGLE CRES337 EAGLE CRES
341EAGLE CRES341 EAGLE CRES
345EAGLE CRES345 EAGLE CRES
346EAGLE CRES346 EAGLE CRES
349EAGLE CRES349 EAGLE CRES
319AEAGLE CRES319A EAGLE CRES
401FERRET RD401 FERRET RD
405FERRET RD405 FERRET RD
425FERRET RD425 FERRET RD
544FERRET RD544 FERRET RD
552FERRET RD552 FERRET RD
556FERRET RD556 FERRET RD
610FERRET RD610 FERRET RD
809FERRET RD809 FERRET RD
859FERRET RD859 FERRET RD
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209GRANBY DR209 GRANBY DR
210GRANBY DR210 GRANBY DR
214GRANBY DR214 GRANBY DR
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217GRANBY DR217 GRANBY DR
218GRANBY DR218 GRANBY DR
221GRANBY DR221 GRANBY DR
225GRANBY DR225 GRANBY DR
233GRANBY DR233 GRANBY DR
234GRANBY DR234 GRANBY DR
106HELMER RD106 HELMER RD
115HELMER RD115 HELMER RD
133HELMER RD133 HELMER RD
144HELMER RD144 HELMER RD
9062HIGHWAY 69062 HIGHWAY 6
452HOPP RD452 HOPP RD
455HOPP RD455 HOPP RD
602HUG RD602 HUG RD
702HUG RD702 HUG RD
712HUG RD712 HUG RD
805HUG RD805 HUG RD
901HUG RD901 HUG RD
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1106INONOAKLIN VLY RD1106 INONOAKLIN VLY RD
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1404INONOAKLIN VLY RD1404 INONOAKLIN VLY RD
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1438INONOAKLIN VLY RD1438 INONOAKLIN VLY RD
1462INONOAKLIN VLY RD1462 INONOAKLIN VLY RD
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1482INONOAKLIN VLY RD1482 INONOAKLIN VLY RD
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1505INONOAKLIN VLY RD1505 INONOAKLIN VLY RD
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204KILARNEY CRES204 KILARNEY CRES
206KILARNEY CRES206 KILARNEY CRES
208KILARNEY CRES208 KILARNEY CRES
209KILARNEY CRES209 KILARNEY CRES
212KILARNEY CRES212 KILARNEY CRES
213KILARNEY CRES213 KILARNEY CRES
217KILARNEY CRES217 KILARNEY CRES
219KILARNEY CRES219 KILARNEY CRES
221KILARNEY CRES221 KILARNEY CRES
223KILARNEY CRES223 KILARNEY CRES
224KILARNEY CRES224 KILARNEY CRES
227KILARNEY CRES227 KILARNEY CRES
231KILARNEY CRES231 KILARNEY CRES
235KILARNEY CRES235 KILARNEY CRES
236KILARNEY CRES236 KILARNEY CRES
239KILARNEY CRES239 KILARNEY CRES
240KILARNEY CRES240 KILARNEY CRES
243KILARNEY CRES243 KILARNEY CRES
301KILARNEY CRES301 KILARNEY CRES
307KILARNEY CRES307 KILARNEY CRES
309KILARNEY CRES309 KILARNEY CRES
319KILARNEY CRES319 KILARNEY CRES
323KILARNEY CRES323 KILARNEY CRES
327KILARNEY CRES327 KILARNEY CRES
331KILARNEY CRES331 KILARNEY CRES
338KILARNEY CRES338 KILARNEY CRES
409KILARNEY CRES409 KILARNEY CRES
411KILARNEY CRES411 KILARNEY CRES
413KILARNEY CRES413 KILARNEY CRES
418KILARNEY CRES418 KILARNEY CRES
426KILARNEY CRES426 KILARNEY CRES
431KILARNEY CRES431 KILARNEY CRES
431L INONOAKLIN N ARM431 L INONOAKLIN N ARM
451L INONOAKLIN N ARM451 L INONOAKLIN N ARM
510L INONOAKLIN N ARM510 L INONOAKLIN N ARM
103LAKESHORE AVE103 LAKESHORE AVE
109LAKESHORE AVE109 LAKESHORE AVE
113LAKESHORE AVE113 LAKESHORE AVE
123LAKESHORE AVE123 LAKESHORE AVE
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217LAKESHORE AVE217 LAKESHORE AVE
218LAKESHORE AVE218 LAKESHORE AVE
229LAKESHORE AVE229 LAKESHORE AVE
109LANGILLE RD109 LANGILLE RD
224LANGILLE RD224 LANGILLE RD
225LANGILLE RD225 LANGILLE RD
301LANGILLE RD301 LANGILLE RD
307LANGILLE RD307 LANGILLE RD
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331LANGILLE RD331 LANGILLE RD
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115LWR INONOAKLIN RD115 LWR INONOAKLIN RD
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1010 LWR INONOAKLIN RD
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1020 LWR INONOAKLIN RD
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1030 LWR INONOAKLIN RD
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1065 LWR INONOAKLIN RD
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1066 LWR INONOAKLIN RD
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1140 LWR INONOAKLIN RD
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1215 LWR INONOAKLIN RD
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792NEEDLES NORTH RD792 NEEDLES NORTH RD
107ROBINSON RD107 ROBINSON RD
110ROBINSON RD110 ROBINSON RD
220ROBINSON RD220 ROBINSON RD
229ROBINSON RD229 ROBINSON RD
270ROBINSON RD270 ROBINSON RD
330ROBINSON RD330 ROBINSON RD
441ROBINSON RD441 ROBINSON RD
449ROBINSON RD449 ROBINSON RD
455ROBINSON RD455 ROBINSON RD
505ROBINSON RD505 ROBINSON RD
600ROBINSON RD600 ROBINSON RD
603ROBINSON RD603 ROBINSON RD
604ROBINSON RD604 ROBINSON RD
640ROBINSON RD640 ROBINSON RD
651ROBINSON RD651 ROBINSON RD
653ROBINSON RD653 ROBINSON RD
729ROBINSON RD729 ROBINSON RD
750ROBINSON RD750 ROBINSON RD
110SELKIRK VIEW RD110 SELKIRK VIEW RD
120SELKIRK VIEW RD120 SELKIRK VIEW RD
140SELKIRK VIEW RD140 SELKIRK VIEW RD
160SELKIRK VIEW RD160 SELKIRK VIEW RD
180SELKIRK VIEW RD180 SELKIRK VIEW RD
110TOWNSITE RD110 TOWNSITE RD
216TOWNSITE RD216 TOWNSITE RD
245TOWNSITE RD245 TOWNSITE RD
314TOWNSITE RD314 TOWNSITE RD
335TOWNSITE RD335 TOWNSITE RD
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401TOWNSITE RD401 TOWNSITE RD
401TOWNSITE RD401 TOWNSITE RD
1005TOWNSITE RD1005 TOWNSITE RD
1009TOWNSITE RD1009 TOWNSITE RD
1026TOWNSITE RD1026 TOWNSITE RD
645WHATSHAN FSR645 WHATSHAN FSR
1058WHATSHAN FSR1058 WHATSHAN FSR
1076WHATSHAN FSR1076 WHATSHAN FSR
1102WHATSHAN FSR1102 WHATSHAN FSR
1140WHATSHAN FSR1140 WHATSHAN FSR
1151WHATSHAN FSR1151 WHATSHAN FSR
610WHATSHAN LK RD610 WHATSHAN LK RD
620WHATSHAN LK RD620 WHATSHAN LK RD
632WHATSHAN LK RD632 WHATSHAN LK RD
644WHATSHAN LK RD644 WHATSHAN LK RD
652WHATSHAN LK RD652 WHATSHAN LK RD
710WHATSHAN LK RD710 WHATSHAN LK RD
796WHATSHAN LK RD796 WHATSHAN LK RD
173WHATSHAN SETTLEMENT RD
173 WHATSHAN SETTLEMENT RD
181WHATSHAN SETTLEMENT RD
181 WHATSHAN SETTLEMENT RD
185WHATSHAN SETTLEMENT RD
185 WHATSHAN SETTLEMENT RD
191WHATSHAN SETTLEMENT RD
191 WHATSHAN SETTLEMENT RD
195WHATSHAN SETTLEMENT RD
195 WHATSHAN SETTLEMENT RD
209WHATSHAN SETTLEMENT RD
209 WHATSHAN SETTLEMENT RD
216WHATSHAN SETTLEMENT RD
216 WHATSHAN SETTLEMENT RD
280WHATSHAN SETTLEMENT RD
280 WHATSHAN SETTLEMENT RD
775WORTHINGTON CREEK FSR
775 WORTHINGTON CREEK FSR

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Kelowna Community Church, 1480 Sutherland Ave, Kelowna BC and register with ESS.”

Octopus Creek

Due to the Octopus Creek wildfire, which is burning at 3,192 hectares, an Evacuation Order has been issued in Electoral Area K to include the area from the transmission lines on Applegrove Road south to the existing order boundary, south side of Taite Creek including the Taite Creek recreation site, and for the community of Fauquier, north to Grassy Point.

220 APPLEGROVE RD301 SPRUCE ST
240 APPLEGROVE RD302 SPRUCE ST
348 APPLEGROVE RD304 SPRUCE ST
430 APPLEGROVE RD305 SPRUCE ST
504 APPLEGROVE RD306 SPRUCE ST
604 APPLEGROVE RD308 SPRUCE ST
612 APPLEGROVE RD308 SPRUCE ST
620 APPLEGROVE RD310 SPRUCE ST
685 APPLEGROVE RD311 SPRUCE ST
780 APPLEGROVE RD312 SPRUCE ST
784 APPLEGROVE RD313 SPRUCE ST
802 APPLEGROVE RD314 SPRUCE ST
920 APPLEGROVE RD316 SPRUCE ST
1210 APPLEGROVE RD317 SPRUCE ST
1320 APPLEGROVE RD318 SPRUCE ST
1500 APPLEGROVE RD320 SPRUCE ST
1530 APPLEGROVE RD322 SPRUCE ST
1710 APPLEGROVE RD324 SPRUCE ST
7739 BRYDGES RD325 SPRUCE ST
7796 BRYDGES RD326 SPRUCE ST
7802 BRYDGES RD327 SPRUCE ST
7803 BRYDGES RD329 SPRUCE ST
7810 BRYDGES RD331 SPRUCE ST
7810 BRYDGES RD333 SPRUCE ST
7833 BRYDGES RD335 SPRUCE ST
107 ELM ST344 SPRUCE ST
110 ELM ST345 SPRUCE ST
113 ELM ST347 SPRUCE ST
119 ELM ST351 SPRUCE ST
115 FAUQUIER LOWER RD302A SPRUCE ST
130 FAUQUIER LOWER RD7818 STARLITE RD
130 FAUQUIER LOWER RD7826 STARLITE RD
130 FAUQUIER LOWER RD7834 STARLITE RD
130 FAUQUIER LOWER RD7844 STARLITE RD
130 FAUQUIER LOWER RD7845 STARLITE RD
130 FAUQUIER LOWER RD7925 STARLITE RD
205 FAUQUIER LOWER RD7950 STARLITE RD
213 FAUQUIER LOWER RD7990 STARLITE RD
217 FAUQUIER LOWER RD7715 STEWART RD
218 FAUQUIER LOWER RD7725 STEWART RD
7614 HWY 67735 STEWART RD
7615 HWY 67749 STEWART RD
7616 HWY 6401 WILLOW ST
7630 HWY 6413 WILLOW ST
7638 HWY 6505 WILLOW ST
7644 HWY 6509 WILLOW ST
7660 HWY 6511 WILLOW ST
7670 HWY 6512 WILLOW ST
7703 HWY 6513 WILLOW ST
7759 HWY 6516 WILLOW ST
7762 HWY 6518 WILLOW ST
7767 HWY 6519 WILLOW ST
7786 HWY 6520 WILLOW ST
7812 HWY 6526 WILLOW ST
7830 HWY 6531 WILLOW ST
7867 HWY 6541 WILLOW ST
7880 HWY 6544 WILLOW ST
7911 HWY 6546 WILLOW ST
7954 HWY 6548 WILLOW ST
7955 HWY 6551 WILLOW ST
7980 HWY 6552 WILLOW ST
8034 HWY 6556 WILLOW ST
201 MAPLE ST561 WILLOW ST
202 MAPLE ST562 WILLOW ST
203 MAPLE ST564 WILLOW ST
204 MAPLE ST576 WILLOW ST
205 MAPLE ST609 WILLOW ST
206 MAPLE ST101 OAK ST
207 MAPLE ST117 OAK ST
208 MAPLE ST119 OAK ST
209 MAPLE ST121 OAK ST
210 MAPLE ST127 OAK ST
212 MAPLE ST129 OAK ST
213 MAPLE ST131 OAK ST
214 MAPLE ST135 OAK ST
215 MAPLE ST139 OAK ST
216 MAPLE ST7705 OMEN RD
217 MAPLE ST7844 RODER RD
218 MAPLE ST7853 RODER RD
219 MAPLE ST7860 RODER RD
220 MAPLE ST7868 RODER RD
221 MAPLE ST7875 RODER RD
223 MAPLE ST7879 RODER RD
224 MAPLE ST225 MAPLE ST

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately and report to the Nakusp & District Sports Complex (200 8th Ave NW, Nakusp, BC) or register online with Emergency Support Services (ESS),” said the RDCK.

Renata Creek

Due to the Renata Creek wildfire, which is burning at 2,196 hectares, an Evacuation Alert has been issued for the community of Renata and any other dwellings within the Evacuation Area perimeter, on the east shore of Lower Arrow Lake in Electoral Area J.

“At this time residents or visitors within the area are not required to evacuate, however, the RDCK advises people to remain vigilant and be prepared to leave the area at a moment’s notice,” said the RDCK.